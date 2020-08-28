تفاصيل زيارة ماكرون لـ فيروز.. من مطار بيروت مباشرة الى منزلها

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت مصادر فرنسية عن تفاصيل إضافية حول زيارة إيمانويل ماكرون إلى لبنان، فبعيداً عن الأجندة السياسية من المتوقع ان يستهّل الرئيس الفرنسي زيارته بلقاء مع سفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز.

فبعد تغريدة الإعلامي ريكاردو كرم الذي كشف فيها عن نيّة الرئيس الفرنسي لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئويّة لبنان، نقلت مصادر خاصة ان ماكرون سينتقل من مطار بيروت مباشرة الى منزل السيدة فيروز في منطقة الرابية، اي انه سيفتتح معها زيارته الى لبنان.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل الى بيروت الثلاثاء المقبل في الأول من أيلول.