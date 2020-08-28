نادين الراسي: الإنتاج السوري الى جانبي أكثر من اللبناني

متابعة بتجــــــــــــرد: أشادت النجمة اللبنانية نادين الراسي بمواقف المنتجة السورية ديالا الأحمر ، مؤكدةً أنها وقفت إلى جانبها، وأن الإنتاج السوري دعمها أكثر من نظيره اللبناني.

وقالت الراسي أثناء حلولها ضيفةً على برنامج هشام حدّاد الذي يقدّمه عبر قناة “لنا” السورية، إن عودتها الى الدراما كانت مفترضة منذ عام 2019 الماضي، لكنها لم تتمكن من الذهاب الى سورية والتصوير هناك بسبب مشاكل شخصية منعتها من عبور الحدود.

وأضافت انها تقاضت من شركة “غولدن لاين” الدفعات الأولى من أجرها لقاء مشاركتها في بطولة أحد الأعمال مع الفنان السوري عبّاس النوري، من دون أن تطالبها المنتجة الأحمر بمستحقاتها حتى الساعة. واختتمت نادين حديثها بالقول: “لأكون صريحة، الإنتاج السوري دعمني أكثر من الإنتاج اللبناني”.

يُذكر أن شركتَي “غولدن لاين” و “آي سي ميديا” تستمران في الموسم الحالي بخطتهما الإنتاجية الضخمة، وقد باشرتا التحضيرات للبدء بعمليات تصوير عشارية “انتقام بارد”، من تأليف نعيم الحمصي وإخراج سيف الدين سبيعي، والعمل من بطولة الفنانين: ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، خالد القيش، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، يزن خليل، سارة الطويل، ربى الحلبي، عبد الرحمن قويدر، يارا دولاني، وفرح خضر.

وذلك بالتوازي مع تحضيرات الشركتين لتصوير “نبض” من بطولة النجم عابد فهد، تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، و”على صفيح ساخن” من كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، علماً أن الجهة المنتجة انتهت أخيراً من تصوير “طبق الأصل” من تأليف سلام كسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة الفنانين عباس النوري ونور علي وميلاد يوسف وهبة نور وفايز قزق.