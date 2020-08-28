محمد الشرنوبي في جلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر

متابعة بتجــــــــرد: عقد الفنان المصري محمد الشرنوبي جلسة تصوير جديدة؛ وشارك “الشرنوبي” المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الصور الجديدة التي حازت على إعجاب محبّيه.

ونالت صور محمد الشرنوبي آلاف “الإعجابات” والتعليقات، كما اقتحمت صفحات الصور الأكثر تداولًا عبر موقع “إنسغرام”.

يظهر محمد الشرنوبي في الصور بإطلالة مختلفة عن إطلالاته السابقة، في لقطات مميّزة وعفوية على شاطئ البحر.

على صعيد آخر، تعاقد الشرنوبي مع المنتج أيمن يوسف، على الانضمام إلى فريق عمل فيلم “ريتسا”، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح.

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ويجسّد الشرنوبي شخصية محورية ضمن أحداث الفيلم، الذى يُعدّ مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يعلن مخرج الفيلم عن باقي الأبطال، إذ تعاقدت الشركة المنتجة حالياً مع كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، محمد الشرنوبي، ومايان السيد.

يُذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي كان مسلسل “ليه لأ” مع الفنانة أمينة خليل، وشارك في بطولته هالة صدقي ونجوم آخرون، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وعُرض في 15 حلقة على إحدى المنصّات الرقمية.