بعد انفصالها عن زوجها.. أنغام تعود إلى جمهورها بكليب “بحبك وبرتاحلك”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أحدث أغنياتها “بحبك وبرتاحلك” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية جاءت في أعقاب أزمات شخصية تعرضت لها أنغام مؤخرًا، وتحديدًا بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد ابراهيم، لكنها أثبتت قوتها من خلالها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات صيفية مميّزة. وتم تصوير الكليب كاملًا على شاطئ البحر لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

أغنية “بحبك وبرتاحلك” من كلمات صابر كمال ولحن إيهاب عبدالواحد وتوزيع تميم ووتريات هاني فرحات والكليب من إخراج عادل جمال.

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ومن كلمات الأغنية: “أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح.. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت.. يا شمس عمري اللي ما غابت.. الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح”.

جدير ذكره أن آخر أعمال أنغام الفنية، كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي طرحته منذ سنة تقريبًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.