مليشيات موالية للسراج تطلق النار لتفريق متظاهرين بضواحي طرابلس المزيد

أكدت مصادر وشهود عيان من العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، إطلاق مليشيات تابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية النار على المتظاهرين لتفريقهم بالضواحي.



وأوضح شهود العيان أن "المليشيات أطلقت النار على المتظاهرين قرب قاعة الشعب بحي الأندلس بطرابلس لمنعهم من الوصول إلى ميدان الشهداء".

وأشار شهود العيان إلى "ارتفاع أعمدة من الدخان من عدة مناطق بالعاصمة مع انطلاق المظاهرات الغاضبة، وتصدي مليشيات السراج لها".

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وخرج المتظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس بعد دعوة "حراك 23 أغسطس" إلى مظاهرة مليونية تحت شعار "جمعة إسقاط السراج".

ومنذ الأحد الماضي يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتخرج المظاهرات تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية. إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.