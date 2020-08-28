الجيش الأردني يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء المزيد

دخل قرار الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل في العاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، الجمعة، حيز التنفيذ، وشرع الجيش في تطبيق الخطة من خلال نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، لمواجهة جائحة كورونا.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجمعة، إن عملية انتشار الجيش لتطبيق الحظر في محافظتي عمان والزرقاء، تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية.

ويستمر حظر التجوال الشامل في محافظتيّ عمّان والزرقاء، الجمعة، حتى الحادية عشرة ليلاً (بالتوقيت المحلي) .

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أعلن خلال إيجاز صحفي، الأربعاء عن حظر شامل للتجول، الجمعة، في محافظتي عمّان والزرقاء.

Advertisements

وأكد العضايلة، أن التصاريح الإلكترونية لا تخول حامليها في عمان والزرقاء الحركة خلال ساعات الحظر الشامل.

وِأشار إلى أنه ستمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين، بما فيها وسائل الإعلام، وستصدر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا.

كما يستثنى من تطبيق الحظر الشامل، الكوادر الطبية والتمريضية العاملة.

وبعد انتهاء الحظر الشامل، في المحافظتين سيعود الحظر الاعتيادي المعمول به حاليا في جميع أنحاء المملكة، والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت 29 أغسطس.