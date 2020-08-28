شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تنقذ مارتينا عادل من بطش شقيقها فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الشابة مارتينا عادل من تصوير أحداث دورها بمسلسل "قوت القلوب"، من بطولة النجمة ماجدة زكى والنجمين خالد زكى ومحمد أنور، وذلك بعد ما يقرب من شهر تصوير متواصل لأحداث دورها بالجزء الثانى للمسلسل.





وتجسد مارتينا عادل ضمن أحداث العمل دور "إش إش"، وهى فتاة دلوعة مستهترة تدخل فى مشاكل مع شقيقها هيما، ويجسده "عمرو صحصاح"، حتى تنقذها قوت وتجسدها "ماجدة زكى"، ووالدتها صباح، وتجسدها "عزة لبيب"، من بطش شقيقها.

مارتينا عادل من ممثلات المسرح الواعدات شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية المهمة منها "سجن النساء"، و"الأب الروحى"، و"حواديت الشانزليزيه"، وفى السينما شاركت فى أفلام "الرجل الأخطر" مع سامح حسين، و"عمر خريستو" وغيرهما.

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يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، مارتينا عادل، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، فادى خفاجة، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.





وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل 25 حلقة، والتى تم عرضها قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدءا من يوم السبت 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.



