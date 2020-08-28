فن ومشاهير

ماجدة زكى تنقذ مارتينا عادل من بطش شقيقها فى "قوت القلوب"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تنقذ مارتينا عادل من بطش شقيقها فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الشابة مارتينا عادل من تصوير أحداث دورها بمسلسل "قوت القلوب"، من بطولة النجمة ماجدة زكى والنجمين خالد زكى ومحمد أنور، وذلك بعد ما يقرب من شهر تصوير متواصل لأحداث دورها بالجزء الثانى للمسلسل.

b6823fb8-092f-4e37-950b-81309c3cc46f
 

وتجسد مارتينا عادل ضمن أحداث العمل دور "إش إش"، وهى فتاة دلوعة مستهترة تدخل فى مشاكل مع شقيقها هيما، ويجسده "عمرو صحصاح"، حتى تنقذها قوت وتجسدها "ماجدة زكى"، ووالدتها صباح، وتجسدها "عزة لبيب"، من بطش شقيقها.

 

fe116e8b-ed64-4218-a4f0-d3e3bdccd575

مارتينا عادل من ممثلات المسرح الواعدات شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية المهمة منها "سجن النساء"، و"الأب الروحى"، و"حواديت الشانزليزيه"، وفى السينما شاركت فى أفلام "الرجل الأخطر" مع سامح حسين، و"عمر خريستو" وغيرهما.

Advertisements
2690a9b8-1919-4551-89dd-0ff06c518c1e
 

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، مارتينا عادل، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، فادى خفاجة، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

 

c3845173-4ae6-4410-a798-9ea6cd2fb93b
 

وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل 25 حلقة، والتى تم عرضها قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدءا من يوم السبت 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

 

f515cc9d-456a-4480-8d5a-b85d9678d96d
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة زكى تنقذ مارتينا عادل من بطش شقيقها فى "قوت القلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا