شكرا لقرائتكم خبر عن دانا جبر: أتعرض لحملة تشويه شرسة والصور المتداولة قديمة وشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة السورية دانا جبر، من خلال مكتبها الإعلامى أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، فى محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

ويؤكد المكتب الإعلامى الخاص بها، أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هى صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة.





وتمنت الفنانة السورية دانا، من الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها فى الحد من انتشار تلك الصور، معربة عن ثقتها بالقضاء السورى بأنّه سينصفها أياً كان الشخص الذى يروج لحملة الابتزاز هذه وتشويه سمعتها.



وتصدرت الفنانة السورية دانا جبر، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع "جوجل" بعدما تم تسريب فيديو خاص بها أثناء فترة الحجر المنزل وظهرت فيه بملابس غير لائقة وخادشه للحياء، حيث تم نشر الصور عبر حساب مجهول على موقع انستجرام، وهو ما أثار حفيظة الجمهور السورى ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى. Advertisements

دانا جبر فنانة سورية شابة من مواليد 1989، ونشأت فى أسرة فنية معروفة، وحفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وشاركت فى عدة أعمال درامية منها "باب الحارة" الجزء الثالث والرابع، بالإضافة إلى "قلوب صغيرة"، "بانتظار الياسمين"، "حريم الشاويش"، "حركات البنات"،"عن الهوى والجوى"، وآخرها كان مسلسل "مقابلة مع السيد ادم" مع المخرج فادى سليم فى رمضان الماضى.











