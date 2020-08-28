ديبيكا بادكون تطلق دعوة "تحرير الرياضة" في اليوم الرياضي الوطني بالهند

رنا صلاح الدين - في يوم الرياضة الوطني ، 29 أغسطس ، من المقرر أن تكشف النجمة الهندية المعروفة ديبيكا بادكون عن دعوتها "تحرير الرياضة"، وتشتهر ديبيكا بادوكون بخياراتها في الملابس ، وهي رمز للموضة والأزياء بالنسبة للكثيرات.

وبحسب تقارير ، من المتوقع ان يشمل اليوم الرياضي عرض لبعض الملابس الرياضية المختارة بعناية من مجموعتها الشخصية، ونظرًا لكونها من عشاق اللياقة البدنية والرياضة ، فقد شجعت ديبيكا دائمًا معجبيها على الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم. ومع هذه الدعوة الجديدة ، سيكون معجبيها مدفوعين إلى تبني أسلوب حياة صحي ونهج جديد تجاه اللياقة.

شاركت الممثلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها للإعلان عن الحملة القادمة. كتبت ، "أتذكر عندما ارتديت هذا؟" مع بعض صور الملابس الرياضية.

في السياق ذاته، تتباهى ديبكا بشكل جسدها المثالي. ولا يتعلق الأمر بالتمثيل فقط ، فهي تتأكد أيضًا من أنها تحافظ على لياقتها ودائمًا في الشكل المثالي الذي تتطلبه أدوارها وشخصياتها. ديبيكا لا تعمل فقط بل تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا. إنها تعتقد أن النظام الغذائي لا يقل أهمية عن نظام التمرين. كانت في محادثة حصرية مع فيلم فير ، قد تحدثت عن نظامها الغذائي.