شرادا كابور تنذر نفسها لمساعد الأسر المتضررة من أزمة كورونا

رنا صلاح الدين - بعدما أصاب الوباء الجميع بشدة، وعانى الناس من جميع مناحي الحياة كثيرًا وفقد البعض وظائفهم أيضًا، حتى إن صناعة الترفيه بدورها قد تأثرت بشدة، لكن ذلك لم يمنع البعض في مساعدة المحتاجين بأي طريقة ممكنة.

الفنانة شرادا كابور التي لم تتراجع أبدًا، وكانت حريصة دائمًا على المساعدة، ساعدت مصوري السينما وقدمت لهم مساعدات مالية.

نظرًا للاحتفال أيضًا بأعياد Ganesh Chaturthi، يعتاد البعض على اعتباره موسم ووقت مثالي لصرف المال في أوجه الإحسان، استخدمت الممثلة أيضًا حظر فيروس كورونا بشكل فعال وأصبحت أحد رعاة الحيوانات الضالة.

حظيت مبادرتها #LockdownZoos بتقدير الجميع، كما تبرعت الممثلة مؤخرًا من أجل إعادة تأهيل الحيوانات وحثت جمهورها أيضًا على فعل الشيء نفسه. أضاف إلى ذلك، استخدام الممثلة تأثيرها ومتابعيها لمساعدة الناس بعدة طرق وشجعت أيضًا الجماهير على فعل الشيء نفسه.

تتخذ الممثلة أيضًا خطوات احترازية للحفاظ على البيئة بالدعوة المتواصلة إلى استخدام فرشاة أسنان خشبية ودلو للاستحمام وغير ذلك الكثير. وترفع صوتها مطالبة بإنقاذ الأرض.