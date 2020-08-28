رنا صلاح الدين - أعلنت نجمة بوليود الهندية أنوشكا شارما، نبأ حملها من طفلها الأول من زوجها لاعب الكريكت فيرات كولي. ونشرت أنوشكا صورة على موقع صفحتها على موقع فيسبوك، وأعلنت الخبر تقول: "سنصبح ثلاثة، سوف يصل الثالث في يناير 2021". وبحسب ما أعلنت أنوشكا فإنها حامل في شهرها الرابع. جدير بالذكر أن نجمة بوليود أنوشكا شامرا وفيرات كولي تزوجا في ديسمبر 2017. Advertisements على الصعيد الفني كانت آخر أعمال أنوشكا فيلم "زيرو" مع الممثل الهندي شاروخان، والذي صدر عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنوشكا شارما حامل بطفلها الأول من نجم الكريكيت فيرات كولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.