إليك كيف تستغل نجمة بوليوود فاطمة شيخ وقتها في المنزل

رنا صلاح الدين - منذ أن تفشى جائحة فيروس كورونا، اقتصرت الحياة العملية للجميع على جدران المنزل الأربعة، ونظرًا لوجود متسع من الوقت في متناول اليد، بدأت النجمة الهندية الشابة فاطمة أو (فاطيما) سانا شيخ تستخدم هذا الوقت بفعالية من خلال السرد عبر الإنترنت للنصوص واتباع قواعد الوضع الطبيعي الجديد.

يشير تقرير صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الممثلة لم تجد غير قراء الكتب عبر شبكة الإنترنت لنصوص متتالية وكذلك إنهاء نوع قراء بعض السيناريوهات التي ترغب في العمل عليها، في المستقبل القريب مع تخفيف شروط الحجر.

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ولفت التقرير أن الممثلة واعية للغاية بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي، وتؤكد أنها لن تخرج من المنزل ما لم تكن هناك حاجة ماسة إليها، بصرف النظر عن أخذ هواية القراء عبر الإنترنت، تستخدم الممثلة هذا الوقت أيضًا بشكل فعال وتعلمت أشكال رقص جديدة عبر الإنترنت.

وطورت شيخ ايضًا مهاراتها في التصوير الفوتوغرافي، وقامت بالكثير من القراءة، وقامت بالكثير من عمليات الطهي الذي شاركتها مع جماهيرها، مما ساعدهم على البقاء على اتصال معها. وكانت أيضًا جزءًا من العديد من جلسات التصوير في المنزل.