“لايف ستايلز ستوديوز” تطرح أولى أغاني نجم دار الأوبرا المصرية

متابعة بتجــــــــــــرد: ضمن خطّتها الفنية لدعم الفنانين الشباب وإيمانًا منها بضرورة دعم مواهبهم في الوطن العربي، تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أولى أغنيات الفنان الشاب “زين” في الأيام المقبلة.
“زين” الذي اشتهر بغنائه في دار الأوبرا المصرية، يخطو اليوم مع شركة “لايف ستايلز ستوديزو” أولى خطواته في عالم النجومية؛ وقد انتهى مؤخرًا من تسجيل الأغنية الجديدة وهي من كلمات محب غبور، ألحان كامل الجندي وتوزيع محمد ياسر.
وبحسب معلومات خاصة بموقع “بتجــــرد” الأغنية ستصدر على طريقة الفيديو كليب والعمل يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة.
مع هذه الأغنية يكون “زين” قد انضم إلى نخبة من أهم الفنانين العرب الذين طرحوا أعمالهم الغنائية مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في الفترة الأخيرة الماضية ونذكر منهم النجمة اللبنانية كارول سماحة، النجم اللبناني وائل جسار، الفنان المصري محمد نور والفنانة التونسية أماني السويسي.
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