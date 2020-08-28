حسام عوار يستفز جماهير الجزائر بتفاصيل انضمامه لمنتخب فرنسا

العين الرياضية - فوزي ونوغيالجمعة 2020/8/28 03:34 م بتوقيت أبوظبي
في الوقت الذي كانت تتمنى جماهير الجزائر ضم لاعب الوسط حسام عوار المتألق مع نادي ليون السويسري لمنتخب بلادها، قال الوافد الجديد على تشكيلة فرنسا، إنه لم يكن يفكر سوى في تمثيل "الديوك".
وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر الخميس استدعاء عوار لأول مرة لتمثيل "الديوك"، استعدادا لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري أمم أوروبا خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال اللاعب في حوار مطول مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه يشعر بارتياح شديد بعد نيله دعوة لتمثيل حامل لقب كأس العالم، مضيفا: "أنا سعيد، لأن نتائج العمل الكبير الذي قمت به في الفترة الماضية، بدأت في الظهور، والمكافأة كانت حصولي على هذه الدعوة من ديشامب، لتمثيل المنتخب الفرنسي".
وتابع: "هذا أمر أفتخر به كثيرا، ولو أني كنت أتوقعه خاصة بعد المستوى المحترم الذي قدمته خلال المرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، ووصول ليون لنصف نهائي المسابقة".
وكان عوار أكثر لاعب صنع أهدافا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف، علما بأنه إجمالا شارك مع ليون في 41 مباراة بكل مسابقات الموسم الماضي، سجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين.
وبينما قالت والدة اللاعب في وقت سابق، إن أحدا لم يتواصل معه من الاتحاد الجزائري الكرة القدم، لضمه لصفوف "الخضر"، قال صاحب الـ22 عاما: "صراحة كنت أنتظر هذه الدعوة من ديشامب في الفترة الماضية، خاصة وأن الكثير من الأصداء وصلتني بوجود اهتمام من طرف الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي".
وواصل: "الخريف الماضي، تلقيت دعوة أولية، لكن تعرضت لإصابة حرمتني من التواجد مع التشكيلة، وهو ما كان مخيبا جدا بالنسبة لي"، مضيفا: "بفضل إصراري ومثابرتي تمكنت من بلوغ هدفي بالتواجد مع الديوك".
وأوضح حسام عوار أنه سيعمل على فرض نفسه منذ البداية في تشكيلة منتخب فرنسا، مضيفا: "عندما ألتحق بمركز كلير فونتان (مركز إقامة المنتخب الفرنسي)، سأكون شخصا هادئا إلى أبعد الحدود، ولكن في التدريبات وعلى المستطيل الأخضر، سأقدم كل ما لدي وسأبذل كل ما أملك بنسبة 200%".
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