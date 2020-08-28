حسام عوار يستفز جماهير الجزائر بتفاصيل انضمامه لمنتخب فرنسا

في الوقت الذي كانت تتمنى جماهير الجزائر ضم لاعب الوسط حسام عوار المتألق مع نادي ليون السويسري لمنتخب بلادها، قال الوافد الجديد على تشكيلة فرنسا، إنه لم يكن يفكر سوى في تمثيل "الديوك".

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر الخميس استدعاء عوار لأول مرة لتمثيل "الديوك"، استعدادا لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري أمم أوروبا خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال اللاعب في حوار مطول مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه يشعر بارتياح شديد بعد نيله دعوة لتمثيل حامل لقب كأس العالم، مضيفا: "أنا سعيد، لأن نتائج العمل الكبير الذي قمت به في الفترة الماضية، بدأت في الظهور، والمكافأة كانت حصولي على هذه الدعوة من ديشامب، لتمثيل المنتخب الفرنسي".

وتابع: "هذا أمر أفتخر به كثيرا، ولو أني كنت أتوقعه خاصة بعد المستوى المحترم الذي قدمته خلال المرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، ووصول ليون لنصف نهائي المسابقة".

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وكان عوار أكثر لاعب صنع أهدافا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف، علما بأنه إجمالا شارك مع ليون في 41 مباراة بكل مسابقات الموسم الماضي، سجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

وبينما قالت والدة اللاعب في وقت سابق، إن أحدا لم يتواصل معه من الاتحاد الجزائري الكرة القدم، لضمه لصفوف "الخضر"، قال صاحب الـ22 عاما: "صراحة كنت أنتظر هذه الدعوة من ديشامب في الفترة الماضية، خاصة وأن الكثير من الأصداء وصلتني بوجود اهتمام من طرف الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي".

وواصل: "الخريف الماضي، تلقيت دعوة أولية، لكن تعرضت لإصابة حرمتني من التواجد مع التشكيلة، وهو ما كان مخيبا جدا بالنسبة لي"، مضيفا: "بفضل إصراري ومثابرتي تمكنت من بلوغ هدفي بالتواجد مع الديوك".

وأوضح حسام عوار أنه سيعمل على فرض نفسه منذ البداية في تشكيلة منتخب فرنسا، مضيفا: "عندما ألتحق بمركز كلير فونتان (مركز إقامة المنتخب الفرنسي)، سأكون شخصا هادئا إلى أبعد الحدود، ولكن في التدريبات وعلى المستطيل الأخضر، سأقدم كل ما لدي وسأبذل كل ما أملك بنسبة 200%".