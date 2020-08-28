ميغان ماركل بـ "الشورت" تعلن تحررها من القيود الملكية

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"الخليج 365" من بيروت: لفتت ميغان ماركل الأنظار بظهورها بكنزة بيضاء من توقيع Victoria Beckham مع سروال قصير باللون الكاكي أثناء قيامها بعمل تطوعي بالتعاون مع جميعة Baby2baby حيث تخطت بلباسها جميع حدود القواعد الملكية، معلنة من خلال إطلالتها تحررها الكامل وعودتها لنمط حياتها الطبيعي.

وعلى نفس النسق إرتدى زوجها الأمير هاري إطلالة مشابهة لإطلالة زوجته حيث ظهر الى جانبها في نفس الفعالية بقميص بولو أبيض وشورت كاكي.

وتطوع دوق ودوقة ساسكس لتوزيع مستلزمات العودة الى الدراسة على الأطفال في مدينة لوس أنجلس الأميركية.

يذكر أن ماركل قبل زواجها وإنضمامها للعائلة الملكية في بريطانيا كانت تعتمد الشورت القصير في العديد من إطلالتها العامة.