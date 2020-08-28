بيلا حديد متهمة بمعاداة السامية

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تدوينة توجهت بها الى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي (11 عاماً)، الذي إشتهر بتقديمه لأغاني راب باللغة الإنجليزية عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، يتحدث من خلالها عن المعاناة في ظل الإحتلال الإسرائيلي.

وجاءت تدوينة العارضة الشابة مرفقة بأغنية للشنطي وعلقت عليها قائلة: «أكمل وازدهر وواصل رواية حقيقتك فأنت مميز وذكي ومهم وأنا فخورة بك جداً كونك أخي الفلسطيني». وأنهت تدوينتها بوسمين "الدم الفلسطيني" ، "في عروقي".

مما تسبب بحملة هجوم منظمة ضدها من المتابعين الإسرائيليين والصحافة الإسرائيلية. وعلّق اسرائيليون على صفحتها متمنين لها المرض والموت بسبب انحيازها الى الفلسطينيين، واتهمت كذلك، بـ «معاداة السامية».

وحملت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية على بيلا حديد (23 عاماً) فزعمت أنها نشرت منشوراً مفخخاً وإنحازت للجانب الفلسطيني بدلاً من تبني موقف محايد، مذكرة المتابعين والمعجبين في أي جانب تقف.

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وإستذكرت الصحيفة أن بيلا هي شقيقة العارضة العالمية جيجي حديد التي تنتظر مولوداً هي وزوجها الفنان البريطاني زين مالك، وشقيقة عارض الأزياء والمغني أنور حديد، زوج المغنية دوا ليبا التي سبق ونشرت على تطبيق إنستغرام مناشير ضد الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي.

كما ذكرت الصحيفة بأن بيلا حدد هي كريمة نجمة البرامج الواقعية يوليندا فوستير والملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد إبن مدينة الناصرة.

وعبد الرحمن الشنطي طفل من غزة ومغني راب بات معروفاً في العالم بفضل أشرطة الفيديو بالإنكليزية التي يبثها عن الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي وفي حديث مع قناة روسية قال إنه "يبحث عن السلام الحقيقي وتحسين الواقع المعيشي وعن الحب بواسطة الموسيقى".

ويشار إلى أن عارضة الأزياء الأميركية سبق وهاجمت موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قبل نحو الشهرين لحذفه صورة نشرتها لجواز سفر والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين.