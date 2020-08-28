شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مشاهد المحكمة ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من "قوت القلوب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ماجدة زكى مشاهد المحكمة، اليوم الجمعة، فى ديكور محكمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، والمشاهد التى تتضمنها الحلقة الأخيرة من العمل وتجمع كل الفنانين المشاركين فى البطولة خاصة وأن هذه المشاهد تعد الأهم فى أحداث العمل المقرر بدء عرض النصف الثانى من حلقاته يوم 5 سبتمبر المقبل على قناة الحياة.

وتجمع مشاهد المحكمة التى يتم تصويرها اليوم، كلاً من ماجدة زكى وخالد زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال وعمرو صحصاح ونورهان وكارولين عزمى ومارتينا عادل وديانا هشام وأحمد عنان وأحمد أبو رية وفادى خفاجة، وبعد تصوير هذا المشاهد يتبقى يومين فقط على الانتهاء من المسلسل بالكامل.



قوت القلوب

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى .

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وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة، والتى تم عرضهم قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدء من يوم السبت القادم 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.