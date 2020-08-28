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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تسير على خطى عبد المجيد عبد الله فى الترويج لألبومها الجديد "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة السورية أصالة نصرى، تقليد الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله، للترويج لأبومها الجديد "لا تستسلم"، وذلك عن طريق كتابة بعض الكلمات والأبيات الشعرية من أغنيات الألبوم المقرر طرحه فى القريب العاجل، قائلة: "قررت أقلده وأعمل مثل ما عم يعمل".
عبد المجيد عبد الله
وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "نهاركم سعيد.. منّ منطلق محبّتى واحترامى وتعلّقى بالفنّان الكبير عبد المجيد عبد الله.. قرّرت قلّده وأعملّ متلّ ما عمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومى القادم لا تستسلم.. شكراً مجيدنا على الفكرة".
أصالة
من ناحية أخرى، وجهت النجمة السورية أصالة نصري، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التى جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت نصرى، قائلة: "شامى الدّنيى الّلى بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّى امّى وبنتى وأختى ورفيقتى هيّى الحياة".
وتأتى تلك الصور بعد الشائعة التى تم تداولها منذ أيام، حول خطوبة النجمة السورية أصالة نصرى، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج أصالة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر فى مداخلة تلفزيونية، قائلة " "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هى صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبى مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان قلبى مقهور، قلبى مش صحى، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللى بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".
وتابعت أصالة "أنا خاطبة حالى فى الوقت الحالى، ونزلت مع صاحبتى ميرال اشتريت خاتم خطوبة لى، خاتم معمول من قلوب محطمة".
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