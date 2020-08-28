شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وشاكوش يواصلان تحدى نقيب الموسيقيين ويؤكدان إقامة حفلهما بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، التحدى مجددا مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بسبب حفل تونس الذى يحيه الثلاثى، المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل، بعد سلسلة من الصدامات السابقة التى كان آخرها إعلان نقيب الموسيقيين إلغاء الحفل.

وكتب عمر كمال، عبر صفحته على فيس بوك: "لكل الناس اللى بتحبنا فى تونس، هنستناكم يوم الجمعة الجاية فى تونس العاصمة"، وهو ما يشير إلى أن القائمين على تنظيم الحفل مصرين على إقامته فى موعده.





وكان أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قال إن إلغاء حفل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين فى تونس، جاء احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمى أغانى المهرجانات من الغناء فى مصر وإقامة الحفلات، موجها الشكر للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقفنا.

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وأضاف هانى شاكر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نقابة الموسيقيين فى تونس برئاسة ماهر الهمامى ثمنت جهود نقابة الموسيقيين فى مصر واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوى يجمع النقابتين فى إطار تعاونهما.

وأشار شاكر إلى أن مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين فى تونس حيث لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين فى مصر بمنع أغانى المهرجانات واحترامًا لقرار النقابة المصرية على الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته.

وكانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قررت فى اجتماعها قبل أيام ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎