شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يروج للسياحة من شواطئ مطروح: "أجمل مكان فى مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم مصطفى قمر، للسياحة المصرية من خلال شواطئ مطروح، مؤكدا أنها تتمتع بالهدوء التام ونقاء المياه الطبيعية، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو قال فيه: "أتحداكم لو لقيتوا مكان بالجمال ده.. لون البحر مش طبيعى، الهدوء والأشجار طبيعة سبحان الله، أجمل حتة فى مصر".

من ناحية أخرى، نفدت تذاكر حفل المطرب مصطفى قمر، الذى سيقام يوم السبت المقبل فى ختام مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه بمكتب الإسكندرية، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم عددا من أغانى ألبومه الذى اسم يحمل ضحكت ليا، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.





وكان قمر، شوق جمهوره ومتابعيه بأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه فى الأول من سبتمبر المقبل، بعنوان "حبك على جبينى" وهى من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

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