شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أغنية "قط وفار" يوم 10 سبتمبر .. تعرف على صناعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تطرح الديفا سميرة سعيد يوم 10 سبتمبر، أغنيتها السنجل الجديدة وهي بعنوان "قط وفار"، وذلك من خلال حفل لايف اونلاين على تيك توك تقدمه يوم 10 سبتمبر، حيث تقدمها الديفا في نهاية الحفل، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

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فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.

فيما طرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.