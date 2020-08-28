شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى فى أتوبيس بكواليس "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى بمجموعة صور من كواليس فيلم "30 مارس"، مع النجمة دينا الشربينى والمخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها مازحا: "أماكن الشغل"، فى إشارة لأغنية الهضبة الجديدة "أماكن السهر".



الفيشاوي

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتان سيتم الإعلان عنهما الأيام المقبلة، ويشاركان كضيوف شرف فى أحداث الفيلم.



كواليس 30 مارس

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.