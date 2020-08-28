شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يهدى دورته الـ27 للراحل سناء شافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى دورته المقبلة والتى تحمل رقم 27 إلى اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د.سناء شافع، تقديرا لدوره ومكانته فى المشهد المسرحى المصرى على المستويين الفنى والأكاديمى.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ستفتتح المهرجان فى الثامنة مساء الثلاثاء 1 سبتمبر وهى دورة استثنائية تحمل الرقم 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، بحضور رئيسه د.علاء عبدالعزيز سليمان، ومجلس إدارة المهرجان، والرئيس الشرفي للمهرجان د. فوزي فهمى، وعدد من المسرحيين من عدة أجيال، وذلك بالمسرح القومى بالعتبة، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.



سناء شافع يهدي المهرجان دورته لاسمه

الدورة تقام مع اتباع الشروط والضوابط الاحترازية التى حددتها الدولة لمواجهة كورونا، حيث لن يتجاوز عدد ضيوف حفل الافتتاح 25% من سعة المسرح القومى، فضلا عن إجراءات التعقيم والوقاية، دون أن تنتقص من مقومات وملامح حفل الافتتاح كما اعتاده المسرحيون وجمهور المهرجان.