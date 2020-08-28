شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطرح "ice cream" وتحقق 38 مليون مشاهدة بعد 8 ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية سيلينا جوميز فيديو أغنيتها الجديدة "ايس كريم" "ice cream" مع فرقة بلاكبينك الكورية، والتى حققت أكثر من 38 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد 8 ساعات فقط من طرحها.

وكانت احتفلت سيلينا جوميز بانتهاء الحلقات الأخيرة من الموسم الأول لبرنامجها Selena + Chef، وبهذه المناسبة نشرت سيلينا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى ظهرت فيه أثناء إعداد وصفة جديدة من مثلجات الآيس كريم.

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وشاركت سيلينا جوميز، لحظات احتفالها بطريقتها الخاصة مع جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، وكتبت النجمة العالمية، فى تعليقها على مقطع الفيديو الذى نشرته من مطبخ منزلها، "للاحتفال بالحلقات الأخيرة من Selena + Chef Season 1 على hbo max وإصدار ICE CREAM، أعددت وصفة إضافية صغيرة.. مثلجات الصدفة".

ويشار إلى أنه بينما توقع كثيرون أن تقدم النجمة العالمية سيلينا جوميز، برنامجا خاصا بالطهى من أجل الاستفادة بوقتها خلال وجودها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن فى الحقيقة أن برنامج " Selena + Chef " الذى يعرض على قناة HBO Max والمكون من 10 حلقات، هو وسيلة لإظهار سيلينا جوميز مدى عشقها للطعام ورغبتها الشديدة فى تعلم الطهى كونها ليست بطاهيه ماهرة.

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن تعاون وشيك مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK"، وهو الخبر الذى لاقى حماس كل محبى ومعجبى جوميز من شتى أنحاء العالم، وتداولت المواقع الفنية الشهيرة الخبر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.