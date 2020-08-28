شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تودع "30 مارس" وتتفرغ لـ"ثانية واحدة" ومسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير آخر مشاهدها فى فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى والمخرج أحمد خالد موسى بعد شهر ونصف من التصوير، حيث تجسد فيه دور زوجة الفيشاوى وتحدث جريمة قتل تغير مجرى حياتهما، وبعد انتهاء دينا من العمل تتفرغ لفيلمه الجديد "ثانية واحدة" وكذلك التحضير لمسلسلها الرمضانى المقرر تقديمه فى 2021.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.



دينا الشربينى واحمد الفيشاوى فى 30 مارس

وفى سياق آخر تستأنف دينا تصوير فيلمها "ثانية واحدة" نهاية الأسبوع الجارى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم منهم فتحى عبد الوهاب، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

وتنتظر دينا طرح فيلمين انتهت من تصويرهما قبل عدة أشهر، وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز، و"يوم 13" مع أحمد داود منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا وقتها، كما تظهر كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى.

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وشاركت دينا الشربينى فى تصوير أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" بالساحل الشمالى التى تصدرت موقع يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا فور طرح الكليب وتحقيقه 5 مليون مشاهد، والأغنية كلمات تامر حسين، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.