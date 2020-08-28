محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة كارول سماحة، على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة فيروز، بعدما تردد أنباء عن احتمالية أن يقابلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته المُقبلة للبنان.
وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ولأنها رمزٌ حقيقيٌّ للبنان.. صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين.. لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم، إنها فيروز !".
ويترقب اللبنانيون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة، المقرر لها الاثنين، وفي هذا الصدد تم تداول بعض الأنباء عن احتمالية مقابلته للفنانة الكبيرة فيروز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما تردد احتمالية أن يقابلها الرئيس الفرنسي.. كارول سماحة: "فيروز لم تتلون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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