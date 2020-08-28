رانيا يوسف تهنئ أنغام بكليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن رأيها في الكليب الجديد الذي طرحته الفنانة أنغام على "يوتيوب" ويحمل اسم "بحبك وبرتاحلك".

ونشرت رانيا، الكليب عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الأغنية والكليب حلوين جدا.. من نجاح لنجاح يا أحلى أنغام".

وردت أنغام، عليها، قائلة: "حبيبتي يا رانيا".

"بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع الموسيقى تميم، وإخراج عادل جمال، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح بين الأكثر رواجًا على موقع "تويتر".

وكان آخر أعمال أنغام، ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمني".

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