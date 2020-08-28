دانا جبر تتصدر قوائم الأكثر بحثًا بعد تسريب صور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة السورية دانا جبر، قوائم الموضوعات الأكثر بحثا على موقع "جوجل"، بعدما تم تسريب صور لها بملابس وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخادشة للحياء والذوق العام.

ونشر حساب مجهول عدة صور لـ"دانا"، ووعد متابعيه بإرسال الفيديو كامل لهم من خلال خاصية الرسائل.

وتفاعل عدد كبير من محبي "دانا"، وأعربوا عن استيائهم من تسريب هذه الصور، كما قدموا لها الدعم من خلال العديد من الرسائل التي نشرتها الفنانة السورية عبر حسابها بـ"إنستجرام".

دانا جبر شاركت في العديد من الأعمال، أبرزها: "باب الحارة، قلوب صغيرة، بانتظار الياسمين، حريم الشاويش، حركات البنات، عن الهوى والجوى، ومقابلة مع السيد آدم".