كيف ترى لقاء الخميسي الثلاث سنوات الماضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بصورة تعبيرية ورد فعل يعبر عن احساسها تجاه الثلاث سنوات الماضية.
ونشرت لقاء، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وده الريأكشن على اللي بيحصل في الثلاث سنين اللي عدو.. خير، اللهم ما اجعل اللي جاي أحسن".
وشاركت لقاء الخميسي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.
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