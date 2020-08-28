صدقة جارية.. تفاصيل هدية ميرهان حسين لـ"أشرف سالم" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن عمل صدقة جارية على روح الملحن الراحل أشرف سالم، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "ميرهان"، مجموعة صور لمسجد تحت الإنشاء في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا، وعلقت: "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم، الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني إن الدنيا لسة بخير".

وأضافت: "عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت، في الجنة إن شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب".

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وجاء في الأسماء التي نشرتها "ميرهان" كلا من سناء شافع، مصطفى حفناوي، والعديد من الأسماء التي تم عمل صدقات جارية بأسمائهم.

ودعت "ميرهان"، متابعيها لمن يرغب في التصدُق المساهمة في إنشاء المسجد.

ورحل الملحن أشرف سالم، الشهر الماضي، بعدما أثرى الحياة الغنائية والفنية بالعديد من الأغنيات، التي لازالت عالقة في أذهان الجمهور.