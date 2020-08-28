محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة دينا فؤاد، بعيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "دينا"، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أختي من أم أخرى أحبك كثيرا، عقبال مليون سنة". من ناحية أخرى، تواصل دينا فؤاد، تصوير مسلسل "جمال الحريم"، وتدور أحداثه حول عالم الجن والدجل والشعوذة، ومن بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد إيمان العاصي: أختي من أم أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.