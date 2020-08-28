بعد ظهوره مستندا على "عكاز".. عمرو راضي يتعرض لحرق بالظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف "اليوتيوبر" عمرو راضي، عن إصابته بحروق في الظهر، وذلك بعد ظهوره مؤخرًا مستندًا على "عكاز"، بعد إصابته في فقرات الظهر وخضوعه للعلاج الطبيعي.

نشر "راضي"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع إنستجرام"، عدة صور كشف خلالها عن إصابته بحروق أثناء خضوعه لعلاج ظهره بالمنزل، وأكد أن الطبيب نصحه بوضع إربة من المياه الساخنة كنوع من العلاج، والتي انفجرت على ظهره وأصابته بالحروق من شدة السخونة.

وكان "راضي"، ظهر في مقطع فيديو طمأن جمهوره عليه بعدما انتشرت صورته وهو يسير على عكاز، قائلًا: "أنا كويس وشكر الله سعيكم ومتشوفوش حاجة وحشة في عزيز ولا غالي بس الموضوع صعب عليا، وأنا والله مكنتش عاوز أطلع قدامكم كدة خالص أو أظهر بالشكل ده، لكن الناس بتضغط عليا، الموضوع مش سهل، أنا كويس وربنا يرحمه".

يذكر أن عمرو راضي تأثر بوفاة صديقه "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، وابتعد عن السوشيال ميديا.