كيف تفاعلت نجمات الفن مع إعلان تميم يونس تعرضه للتحرش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر "اليوتيوبر" تميم يونس مؤشرات البحث على جوجل، بعد سرده لواقعة تحرش تعرض لها على يد طبيب أسنان، وحكى تجربته في فيديو عبر حسابه بـ"انستجرام"، مؤكدًا إنه وقع ضحية لخطأ طبي اضطره للذهاب لطبيب أسنان على علاقة أسرية بـ"أسرة خطيبته".

وتابع "تميم"، إنه وأثناء الكشف عليه، فوجئ بالطبيب يطرح عليه بعض الأسئلة الغريبة، وبعدها فوجئ به يضع يده على منطقة حساسة، فصرخ "تميم" في وجهه إلا أنه فوجئ بالطبيب يتحدث بلهجة غاضبة وصوت مرتفع مؤكدا أنه "مجنون".

وأضاف: "أنا شكيت في نفسي وخصوصا إنه قالي إني مش فاهم حاجة، وخرجت من العيادة وأنا مش مستوعب وحكيت لناس قالولي إنت بتخرف، وهو نفسه كلم عيلة خطيبتي قالهم إني كنت بنزف من الفك وكنت بخرف".

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الفيديو الذي نشره "تميم"، تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، بينهم عدد من نجمات الفن، لعل أبرزهم الفنانة منى زكي، التي كتبت: "الكثير من الحب والاحترام، شكرًا جزيلًا"، بينما تفاعلت جميلة عوض قائلة: "شكرًا لك تميم".

وأيضًا علقت إيمان العاصي: "شكرًا جزيلًا يا تميم أحترمك"، ومن جانبها علقت أسماء جلال: "نحن نحترم ونقدر ما فعلته يا تميم".

أما أسما ابنة الفنان شريف منير، فقالت: "انت جدع وأنا بجد مش بموت فيك من فراغ"، كما كتبت هدى المفتي: "برافو".