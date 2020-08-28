تعرض للتحرش وأتُهم بالإساءة للفتيات وأخرج برنامجًا شهيرًا.. من هو تميم يونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجأ الفنان تميم يونس، جمهوره ومتابعيه، أمس الخميس، بتصريحاته عن تعرضه للتحرش على يد أحد الأطباء المشهورين، مؤكدًا أن الموقف الذي تعرض له جعله في حالة هلع.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات عن تميم يونس:

- من مواليد القاهرة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، وله أكثر من هواية منها الغناء والتمثيل.

- جسد شخصية مدرب جودو في فيلم "لا مؤاخذة"، عام 2014.

- اشتهر بعدما قدم برنامجًا على يوتيوب بعنوان "رسيني"، وكانت حلقة "البقرة"، من أشهر حلقات البرنامج بعد طرح سؤال: "من أول شخص قرر يحلب البقرة ويشرب اللي هينزل منها؟".

- كان مخرجا لبرنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

- في عام 2018، طرح أغنية "إنتي أي كلام"، وأثارت الأغنية حالة من الجدل نظرًا لاحتوائها على 3 كلمات فقط.

- رغم الطابع الغريب الذي اتسمت به الأغنية إلا أنها حققت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".

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- شارك في أغنية "إنتي أي كلام" فريق "شارموفرز" وفي "سالمونيلا"، شاركه الفنان محمود العسيلي.

- ظهر في لقاء تليفزيوني رفقة الفنان الكبير سمير غانم، وأكد حبه لـ"غانم"، خلال الحلقة، كما أوضح إنه يحب من كوميديانات الجيل الجديد أحمد مكي وأحمد حلمي.

- في بداية عام 2020، طرح تميم يونس أغنية "سالمونيلا"، الأغنية لاقت نجاحًا ملحوظًا، ولكن ذلك لم يشفع له وتعرض لانتقادات لاذعة واتهمه الكثيرون بالإساءة إلى الفتيات، خاصة بعد جملة "عشان تبقي تقولي لأ".

- دافع "يونس"، عن نفسه، في فيديو نشره عبر صفحته بـ"فيسبوك" أكد خلاله إنه لم يقصد الإساءة للسيدات وكان غرضه من الأغنية السخرية من الرجل "الأوفر".

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- وقرر في النهاية حذف أغنية "سالمونيلا"، استجابة لرغبة الفتيات اللاتي رأين فيها إساءة.

- مؤخرًا لاحقت تميم يونس اتهامات بالتحرش، إلا أنه دافع عن نفسه بطريقة قانونية، وقدم بلاغًا في شرطة الإنترنت ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياه بالتحرش بفتيات.