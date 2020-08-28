جويرية حمدي تتعاون مع المخرج أحمد حسني في "يا وطني يا لبنان"

تتعاون النجمة الشابة جويرية حمدي في أغنية بعنوان "يا وطني يا لبنان" مع المخرج أحمد حسني، ومن المقرر طرحها خلال يومين. أغنية "يا وطني يا لبنان" من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع وهندسة صوتية مودي منير وإخراج أحمد حسني ومساعد مخرج أحمد فضل يس وإشراف عام أحمد عمرو. كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع وهندسة صوتية مودي منير وإخراج أحمد حسني ومساعد مخرج أحمد فضل يس وإشراف عام أحمد عمرو. Advertisements ويشار أن المخرج أحمد حسني طرح أمس أغنية جديدة بعنوان "جيش بلادي" مع المطرب أحمد السيسي والتي حققت نجاحًا كبيرًا. أغنية "جيش بلادي" غناء أحمد السيسي وكلمات وألحان عمر السيسي وهندسة صوتية جابر جمال.

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