عبير الطنطاوي عن عودة "سينما مصر": المسرح حياة

أعربت الفنانة الشابة عبير الطنطاوي، عن سعادتها لمشاركتها في العرض المسرحي "سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال، و يضم ٣٩ مشهدًا من ذاكرة وتاريخ السينما المصرية، و تهدف إلى تنشيط الذاكرة الجمعية بأعمال كبار المبدعين أداها 45 فنانًا من شباب الدفعة الثانية بقسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع.

ونشرت "طنطاوي" صور عدة من العرض وعلقت

عليها قائلة :" لحظات السعادة والشعور بالحياة والروح المليئة بالطاقة بحضور السيدة الفنانة وزيرة الثقافة الدكتورة /إيناس عبد الدايم ، تحت إشراف وزارة الثقافة ورعاية صندوق التنمية الثقافية، قدمنا عرض (سينما مصر ) إخراج العبقري الأستاذ المعلم ا/ خالد جلال، عودة الروح، المسرح حياه".

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"سينما مصر"، بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للكثير من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.