الليلة.. عرض كأنك تراه على مسرح الطليعة

يقام في السابعة مساءً، عرض "كأنك تراه" على خشبة مسرح الطليعة "قاعة صلاح عبدالصبور"، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح،ومن المقرر أن سعر التذكرة 25 جنيهًا.
تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامحفكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.
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