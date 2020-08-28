الليلة.. عرض الحادثة على مسرح الغد بالعجوزة

يقام في السابعة مساءً، عرض "الحادثة" على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح،ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين 30 – 35 جنيهًا.
عرض"الحادثة " من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، ،فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.
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