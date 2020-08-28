يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًّا بالمنطقة الترفيهية العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، مساء اليوم الجمعة 28 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يقتصر الحفل على حاملي الدعوات فقط مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Advertisements ويشار إلى أن يقدم المطرب عمرو دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهور على خشبة المسرح. التي يحبها ويتفاعل معها جمهور على خشبة المسرح. ويذكر أن آخر أعمال الهضبة عمرو دياب أغنية "أماكن السهر" والذي حققت ملايين المشاهدات بعد طرحها بأيام، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتظهر الفنانة دينا الشربيني في الفيديو كليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.