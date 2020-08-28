الممثلتان سوزان نجم الدين ودانة جبر تواجهان الابتزاز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ دقيقتين

يعتبر الابتزاز من أسوأ ما يمكن أن يتعرض له أي شخص على الإطلاق، مشهور كان أو غير مشهور، لا سيما إذا كان الابتزاز يتمحور حول معلومات عن الحياة الشخصية، أو صوره الخاصة أو حتى فيديوهات، لا سيما أن أي شخص في العالم له الحرية الكاملة في التصرف بحياته الشخصية لطالما يقوم تصرفاته ضمن منزله وبمكانه الخاص الذي لا يحق لأحد مراقبته وتصويره وابتزازه بالصور .

ماريان نجم الدبن، هي السيدة التي ادعت أنها شقيقة النجمة السورية سوزان نجم الدين، تهددها بنشر فيديوهات إباحيّة لها، وهذه ليست المرة الاولى التي تهدد ماريان أختها سوزان بحسب ادعاءها، بل سبق لها محاولة ابتزاز نجم الدين سابقا.

وبدورها نفت الممثلة سوزان نجم الدين مرّة جديدة أن تكون المدعوة ماريانا نجم الدين شقيقتها، مُستنكرةً المعلومات الّتي تحدّثت عن تهديدات تلقّتها بنشر فيديوهات غير لائقة لها.

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وقالت سوزان” لدي أخت واحدة فقط اسمها ميساء وهي محجبة وبعيدة عن الإعلام”

وفي السياق نفسه تعرضت الممثلة دانة جبر ابنة شقيقة الفنانة مرح جبر لسرقة هاتفها الشخصي، ويقوم السارق بنشر صورها الخاصة جدا، ونشرت الفنانة السورية على صفحتها العامة في “فيسبوك” بيانا صاردا عن المكتب الإعلامي الخاص بها أكدت فيه “أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته”.

دانة جبر

ووضح البيان أن هذه الصور “هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة”.