تراند اليوم : من خالد بن الوليد لـ أحمس .. عمرو يوسف في رمضان 2021

أعلنت شركة سينرجى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى، عن تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة مسلسل “الملك”.

وسيقدم عمرو يوسف خلال العمل شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفا أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

كان عمرو يوسف قد ترك مسلسل بطولة مسلسل خالد بن الوليد بعد عدد من الأزمات، وتم تسوية الأمر مع مخرجه رؤوف عبد العزيز، ليتعاقد عليه بعد ذلك النجم ياسر جلال.