تراند اليوم : حمو بيكا يكشف موعد زفافه والدعوة عامة.. 9 سبتمبر المقبل

كشف الفنان المصري ​حمو بيكا موعد زفافه، والذي سيكون في 9 أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما أثار فرحة زملائه ومنهم الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش.

وعلّق بيكا على البوستر، الذي تضمن الدعوة لحفل زفافه، قائلاً: “فرحة حمو بيكا في التاسع من أيلول”، مع الإشارة إلى المكان الذي سيقام فيه الحفل، وهو “البيطاش – إسكندرية – شارع السلام”.

وأضاف حمو أن الدعوة لحفل زفافه ستكون عامة، قائلاً: “في انتظار كل الناس اللي بتحبنا”.

وظهر عمر كمال وحسن شاكوش والعديد من فناني وصنّاع أغاني المهرجانات، عبر صفحة حمو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهم يقدمون التحية له ويروّجون لحفل زفافه