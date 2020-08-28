تراند اليوم : بالصور .. إصابة اليوتيوبر عمرو راضي بالحروق أثناء علاج ضهره – إتفرج

بعد ساعات من إعلان إصابته في ظهره والكشف عم حزنه الشديد عن صديقه الراحل مصطفى الحفناوي، تعرض اليوتيوبر عمرو راضي للحروق.

وكشف عمرو راضي عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الخاص بموقع وتطبيق Instagram عن إصابته بالحروق أثناء خضوعه لعلاج ظهره بالمنزل.

وأوضح راضي أن الطبيب نصحه بوضع إربة من المياه الساخنة كنوع من العلاج، والتي تنفجر على ظهر عمرو راضي ويتعرض للحرق من شدة سخونة المياه.









وكان نشر راضي فيديو عبر Facebook طمأن فيه جمهوره عليه مؤكدا أن صحته جيدة والأمر بسيط.

ولم يتمالك راضي دموعه خاصة أنه ظهر وخلفه صورة له مه اليوتيوبر الراحل صديقه مصطفى حفناوي، الذي تحدث عنه مؤكدا أنه يعيش شعورا صعبا لفراقه.

قال: “أنا طالع أطمن الناس عليها، أنا كويس وشكر الله سعيكم ومتشوفوش حاجة وحشه في عزيز ولا غالي بس الموضوع صعب عليا، وأنا والله مكنتش عاوز أطلع قدامكم كده خالص أو أظهر بالشكل ده، لكن الناس بتضغط عليا، الموضوع مش سهل، أنا كويس وربنا يرحمه”.

أضاف موضحا أن حالته ليست خطره هو فقط يعاني من “ديسك” في ضهره لذا يسير بالعكاز، مؤكدا أنه سيكون بخير والطبيب طمأنه.

وطالب الجمهور بالدعاء لمصطفى حفناوي وقراءة الفاتحة له.

كما كتب تعقيبا على الفيديو: “مفيش حاجه ممكن توجع قلبي وتاخد روحي.. زي حزني عليك مع السلامة يا حبيبي، بس عايزك تعرف إني بشوفك في كل مكان.. وكل حاجه بتفكرني بيك وشك مبيفارقنيش مكانك جمبي في العربية.. كرسيك قدامي في القهوة الأكل اللي بنروحله الرغي قبل ما بننام .. كل الصور.. كل الأماكن.. كل البيوت كل الهزار كل التفكير في الماضي والمستقبل ،صحابنا، كل حاجة بتفكرني بيك .. حقيقة أن جسمك فارقني الهروب منها صعب.. بس المستحيل الوحيد أن روحك تفارقني لحظة.. اتعودت عليك وعلى يومي معاك ف سبنا أهالينا وعشنا مع بعض.. رجعتني بيتي لوحدي زي العيل الصغير اللي تاه من أمه في سوق كبير مليان ناس.. فاكر كلامنا وفاكر أحلامنا وأوعدك هحققلك كل اللي كان نفسك فيه! وهشيل صورتك في كل خطوة زي ما شيلتك على كتفي… وحشتني يا عشرتي وونسي.



كان مصطفى حفناوي قد أصيب بجلطة في المخ بسبب تشخيص طبي خاطئ لحالته الصحية، مما أدى لدخوله في غيبوبة بإحدى المستشفيات.

وطلب عدد من الفنانين الدعاء لحفناوي بعد انتشار أخبار دخوله في هذه الغيبوبة، ونشروا عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوره مطالبين متابعيهم بالدعاء له في هذه المحنة، إلا أنه وافته المنية عن عمر 25 عاما.