شكرا لقرائتكم خبر عن دانا جبر.. تزوجت فى سن الـ18 ومهووسة بعمليات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة السورية دانا جبر أوقاتاً عصيبة حالياً بعد تسريب فيديو لها من منزلها ترتدى ملابس فاضحة وخادشة للحياء، وتم تداول هذا الفيديو وصور منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ما جعلها تتصدر مؤشرات محرك البحث جوجل، ومعروف عن دانا جبر إثارة الجدل دائماً سواء بصورها أو تصريحاتها الجريئة فى اللقاءات التليفزيونية.



السورية دانا جبر

ورغم أن الجمهور المصرى لا يعرف دانا جبر جيداً إلا أنها شاركت فى العديد من المسلسلات فى الدراما السورية والخليجية، كما أنها نشأت فى أسرة فنية خالصة فهى حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، لذلك كان دخولها للمجال الفني سهلًا حيث كانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، لكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة فى العديد من الأعمال



الفنانة السورية دانا جبر

دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقي هو دانا العش، وشاركت أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها لم تتجاوز 31 عاماً، ومن أبرز أعمالها منها "​باب الحارة​" فى ثلاثة أجزاء، "مناحي" و"على موج البحر" و"قلوب صغيرة" و"​بقعة ضوء​ 7" و"الدبور" و"سكتم بكتم" و"مطلوب رجال" و"أبو جانتي" و"​بانتظار الياسمين​" و"سليمو وحريمو" و"دومينو" و"صرخة روح" و"جنان نسوان" و"سنة أولى زواج" و"الرابوص" و"شبابيك" و"جرح الورد" و"حريم الشاويش" و"أبناء القلعة" و"​فرصة أخيرة​".



الفنانة دانا جبر

تزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال ليس أهلهاوإنما ظروف من بينها: ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى مؤكدة أن الحب أحيانا بين الزوجين هو ما يولد المشكلات في ما بينهما ويكون سبباً فى الانفصال، وأن ذلك أفضل من أن تشهد علاقتهما مشكلات كبيرة وغير عادية، سببها الغيرة والبحث عن أدق التفاصيل لإثارة المشاكل.



الممثلة السورية دانا جبر

رغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ"جميلة باب الحارة" إلا أنها تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف، وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها، مشيرة إلى أنها تحتاج الى بعض التعديلات، خاصة وأنه فى هذا العصر أصبح التجميل متاحاً، فالفنانة يجب أن تكون جميلة بالمظهر كما فى الأداء.

واعترفت دانا جبر كذلك بأنها بالغت فى نفخ "شفتها"، خاصة أن الكاميرا تزيد الوزن والحجم، واستجابة لنصائح الأصدقاء باعادة شفتها كما كانت وتعملت من تجربتها فى ذلك



دانا جبر

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الممثلة دانا جبر



دانا جبر



دانا جبر