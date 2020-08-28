شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور بكين السينمائى يشاهد عروض المهرجان فى الهواء الطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إدارة مهرجان بكين السينمائى على عرض الأعمال السينمائية فى هذه الدورة الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد فى الهواء الطلق، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية، وخوفا من تفشى المرض، حيث نشرت وكالة شينخوا، مجموعة من الصور لجمهور يستمتع بفيلم فى الهواء الطلق خلال المهرجان العاشر فى حى دونجتشنج بمدينة بكين العاصمة الصينية.



أحد العروض

وكانت أعلنت سلطات العاصمة (بكين) قبل عدة أسابيع تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى العاشر خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل.



العروض فى الهواء

وذكرت اللجنة المنظمة فى بيان أن المهرجان كان مقررا عقده فى أبريل، لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن تحديد موعد جديد للمهرجان جاء بعد تراجع حدة الوباء في معظم أجزاء الصين، وإعادة فتح دور السينما تدريجيا في المناطق ذات مخاطر الوباء المنخفضة في البلاد.



جانب من العروض

من ناحية أخرى كان مهرجان Astra فى رومانيا أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية الوثائقية، كشف عن انطلاق الدورة الـ27 من المهرجان بعروض فى الهواء الطلق بالفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، وقال دوميترو بودرالا مدير المهرجان "التجربة جديدة بالنسبة للجمهور كما هى بالنسبة لنا نحن المنظمين".