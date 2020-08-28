شكرا لقرائتكم خبر عن world music awards تهنئ تامر حسنى على تحقيق "لينا حياة" 5.6 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الحساب الرسمى لجائزة world music awards عبر موقع "إنستجرام"، على تهنئة النجم تامر حسنى على نجاح أغنيته الجديدة "لينا حياة بعدين"، تتر مسلسل "مدرسة الحب"، وتحقيقها أكثر من 5.6 ملايين مشاهدة، منذ طرحها منذ 5 أيام، وتواجدها بالمرتبة 33 علي ترتيب يوتيوب عالميا.



تامر حسني

وكان طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3" يوم الإثنين الماضى، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.

ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوى، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.

فيما طرح ايضا النجم تامر حسنى برومو الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" الذى يجمعه بالنجم محمود العسيلى، ومن المقرر طرح الكليب كاملا غدا الجمعة، وهو من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

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من جانبه قال تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".