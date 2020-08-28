شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن لقاء فيروز وماكرون: رمز للبنان ولم تدعم يوما خطا سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على اللقاء المحتمل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مع قيثارة الغناء الفنانة الكبيرة فيروز، لدى زيارته المقبلة إلى لبنان، قائلة عبر حسابها على توتير "ولأنها رمزٌ حقيقى للبنان صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين، لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم، إنها فيروز".





ويترقب اللبنانيون زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المقبلة، المقرر لها الاثنين المقبل، وفى هذا الصدد تداولت بعض الأنباء عن احتمال مقابلته للفنانة الكبيرة فيروز، فكتب الإعلامى اللبنانى ريكاردو كرم، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعض المصادر الصحفية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لقاء السيدة ‫فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة إلى ‫لبنان".

وتابع: "فهل سينجح فى مسعاه ويُخرج أيقونة الشعراء والرمز الثقافى الأكبر فى لبنان من عزلتها داحضاً كل الشائعات التى تتداولها أبواق مغرضة ومريضة؟"، وفقا لموقع lbc اللبنانى.

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من المقرر أن يصل ماكرون، إلى بيروت مساء الاثنين المقبل، ويمضى ليلته ثم يشارك صباح الثلاثاء فى احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجرى محادثات مع المسؤولين والسياسيين.

تشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة، فى مسلسل "مدرسة الحب 3" بأغنية جديدة تحمل عنوان "قلبى وقع" ضمن حلقاته، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

يضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوى، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.