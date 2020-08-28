شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: المصريون تعاملوا كأن كورونا انتهى وثمن إعادة الغلق سيكون فادحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع الفنان نبيل الحلفاوى، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد – 19" مرة أخرى بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية إلى أن المصريون تعاموا كأن الفيروس انتهى مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية، مطالبا بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مجددا لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا.

وكتب الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "لأن المصريين بعد رفع الحظر واستئناف النشاط ورغم التشديد على الاحتياطات التزموا بها نحو أسبوعين، ثم بعد انخفاض الإصابات المسجلة، قرروا أن الكورونا انتهى، بالضبط مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية والتى تستقبل الآن الموجة الثانية، فلنعد إلى الالتزام لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا".





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 69612 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و 5342 حالة وفاة.