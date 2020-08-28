شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد دياب تغازله على طريقتها الخاصة بفيديو كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المذيعة هاجر الإبيارى متابعيها على "إنستجرام"، بفيديو كوميدى تغازل فيه زوجها الفنان محمد دياب على طريقتها الخاصة، والتى قلدت به أحد الفيديوهات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، معلقة عليها قائلة "حبيبى حبيبى حبيبى".



هاجر الابياري ودياب

وكان احتفل الفنان محمد دياب بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبيارى، مساء الأربعاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعدد من الصور التذكارية برفقة زوجته، منها صور من حفل زفافهما، مهنئا إياها بعيد ميلادها.

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وعلق الفنان محمد دياب على الصور قائلا: "كل سنة وكل لحظة وإنتى أحلى حاجة فى حياتى كل سنة وانتى معايا وحواليا فى كل حاجة فى حياتى ربنا يخليكى ليا ويقدرنى أسعدك بحبك أوى".

يشار إلى أن الفنان محمد دياب شارك في أكثر من عمل درامي خلال السباق الرمضاني الماضي، حيث جسد شخصية "كتكت" في مسلسل البرنس وانتهى دوره بوفاته على يد "رضوان البرنس" حينما حاول قتله بالاتفاق مع "فتحى".

كما لعب دور "سالم" في مسلسل "الاختيار" واستشهد أثناء دفاعه عن "أحمد المنسي"، كما جسد شخصية "مدحت" في مسلسل فرصة تانية، حيث كان متزوجا من هبة مجدي التي لعبت دور "مريم" إلا أنه كان دائما يعنفها ويعتدى عليها بالضرب المبرح، وانتهت قصتهما بـ"الطلاق" بعد خروجه من السجن بتهمة تجارة المخدرات.