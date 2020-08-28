شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر عاريا فوق دبي محمد رمضان يستفز متابعيه بفيديو لشقيقاته على متن طائرته الخاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 28 أغسطس 2020 02:56 مساءً - يستمر الفنان المصري الشهير محمد رمضان في سياسة استفزاز متابعيه، باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات عبر وسائل الإعلام. وكان آخر تلك الاستفزازت، استعراض طائرته الخاصة أثناء توجّهه من القاهرة إلى دبي برفقة شقيقاته وأسرته.

محمد رمضان نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر في بدايته أفراد أسرته وهم جالسون في أماكنهم في الطائرة ويضحكون، ومع استمرار التجول في الطائرة. يظهر رمضان في مكان ما بمفرده وهو يمارس التمرينات الرياضية ويستعرض عضلاته مرتدياً نظّارة شمسية، وبصدر عار.

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ورغم أن الفيديو حقق نِسب مشاهدات عالية قاربت المليون، تجاهل عدد كبير من الجمهور التعليق على الفيديو واكتفوا بوضع “تعبيرات رسومية” تدل على التعجب.

وجدير بالإشارة أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرسي. وذلك بعد أن قرر تأجيل مشروع مسلسل “الإمبراطور” الذي من المفترض أن يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، الى حين التفاوض مع الورثة.

وكان رمضان قد لمع كنجم مصري مذ بدايات العقد الثاني من المئوية الحالية، بأعمال لاقت انتقادات لاذعة آنذاك ومثلت شخصية “البلطجي” في مصر. وشجعت ثقافة السكين والمطوى والعربدة بين أوساط المراهقين والشباب المصريين. فيما لم يخفت نجم الرجل الذي بات أغلى ممثل في مصر. ويحقق أعلى نسب مشاهدات في مسلسلاته التي كلها حققت نجاحاً كبيراً خلال مواسم رمضان الأخيرة.